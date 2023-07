Der Verein Südliche Weinstrasse Annweiler sucht eine Kastanienprinzessin. Amtierende Prinzessin ist Klaudia I. Ihre Amtszeit endet im Oktober. Die Kastanienprinzessinen repräsentieren die Urlaubsregion Trifelsland jeweils ein Jahr bis zur Wahl der Nachfolgerin.

Termine wie die Eröffnung von Festen im Trifelsland, die Teilnahme am Winzerfestumzug in Neustadt, aber auch die Mitwirkung bei verschiedenen Veranstaltungen und Messen sind einige Höhepunkte im Terminkalender der Hoheit. Die Krönung der neuen Kastanienprinzessin ist traditionell am Keschdefeschd-Samstag. Das Keschdefeschd wird vom 7. bis 8. Oktober in der Innenstadt von Annweiler gefeiert.

Die künftige Kastanienprinzessin sollte mindestens 16 Jahre alt sein und in der Verbandsgemeinde Annweiler wohnen. Kenntnisse der Region und über die Kastanie sind hilfreiche Eigenschaften. Alle Interessentinnen werden gebeten bis zum 18. August eine Bewerbung (Lebenslauf und Foto) an das Büro für Tourismus, Messplatz 1, 76855 Annweiler zu senden.