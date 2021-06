Wanderer finden neuerdings Informationen am Annweilerer Burgenweg. Zwei Tafeln weisen ihnen den Weg zum Bindersbacher Steinbruch, wie der Verein Südliche Weinstraße in Annweiler mitteilt. Sie vermitteln Wissenswertes zur Geschichte des Steinbruchs, der bislang den meisten Blicken verborgen blieb. Zusammengetragen wurden die Fakten von Gérard und Brigitte Salmon aus Bindersbach sowie Archivar Rolf Übel. Gestaltet und produziert wurden die Tafeln vom Verein SÜW. Auf den Wegweisern finden sich auch Angaben zur Steinmetzstation des Trifel-Erlebniswegs, die sich oberhalb des Wanderparkplatzes an der Markwardanlage befindet.