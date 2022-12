Koalas als Kuscheltiere und an der Wand. Hellgrüne Möbel runden das Bild ab. In der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie in Klingenmünster, Bereich Kinder, wurden einige Räume für die neue Koalagruppe eingerichtet. Damit hat jetzt auch der Standort Klingenmünster eine Tagesklinikgruppe für Kinder- und Jugendpsychiatrie mit fünf Plätzen für Grundschulkinder im Alter von sechs bis elf Jahren. Es gebe nun auch ein Angebot für die Region in diesem Altersbereich ähnlich den anderen Standorten des Pfalzklinikums“, teilt das Pfalzklinikum mit. In der Regel haben die Kinder einen Anfahrtsweg von unter einer halben Stunde und werden mit dem Taxi oder von den Eltern gebracht.

Tagesklinisch behandelt werden alle Störungen des kinder- und jugendpsychiatrischen Spektrums. Schwerpunkte liegen auf der Diagnostik und Behandlung von Kindern mit Autismusspektrumstörungen, ADHS, Angststörungen und Stimmungsproblemen, Störungen des Sozialverhaltens oder Ausscheidungsstörungen. Eine Beschulung in Form eines Krankenhausunterrichts wird angeboten. So können Kinder behandelt werden, die Probleme in der Schule haben und bei denen ambulante Angebote nicht mehr ausreichend sind. Die Behandlung findet von montags bis freitags von 8 bis 16 Uhr statt. Die Abende und Wochenenden verbringen die Kinder zu Hause.

Es gibt auch gruppentherapeutische Angebote

Das Behandlungsangebot beinhaltet im Einzelsetting eine spezifische psychotherapeutische Intervention. In der Gruppe liegt der Schwerpunkt auf einer heilpädagogisch ausgerichteten Förderung. Darüber hinaus werden gruppentherapeutische Angebote eingerichtet, die den Schwerpunkt auf soziale und emotionale Kompetenzen legen. Die Eltern werden über die gesamte Behandlung hinweg intensiv mit einbezogen. Betreut werden die Kinder im Team von der Sozialpädagogin Verena Becht, der Erzieherin Madeleine Schnetzer und der Kinderkrankenschwester Ulrike Müller, die langjährige Erfahrungen in der Kinderklinik mitbringen.

„In der Regel dauert die tagesklinische Behandlung sechs bis acht Wochen. Danach kann sich häufig eine aufsuchende Zuhause-Behandlung der betreffenden Familie anschließen. So ist es möglich, die Familien durch unser Team weiter in der Alltagserprobung zu unterstützen“, erklärt der verantwortliche Oberarzt der Kinderklinik, Tim Heidenreich . Die neue Gruppe ist Teil des Modellvorhabens, bei dem die individuellen Bedürfnisse der Patienten stärker berücksichtigt werden und die Übergänge zwischen stationärer, teilstationärer und ambulanter Behandlung fließender werden. Um aufgenommen zu werden, benötigen die Kinder eine Überweisung vom Haus- oder Kinderarzt und nehmen zunächst an einem Klärungsgespräch im Kinderbereich teil. Es gibt bereits eine Warteliste für das neue tagesklinische Angebot.