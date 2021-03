Das Trifelsland nimmt am Projekt „Tourismus mit Profil“ teil und bekommt zur Stärkung seines touristischen Profils Fördermittel von Land und EU. Im Mittelpunkt steht dabei das Wahrzeichen der Region, die Burg Trifels. Nun wurden zwei neue Flyer aufgelegt.

An vielen Stellen eröffnen sich Ausblicke auf die Reichsburg. Zu vielen Punkten kann man wandern, manche liegen an einem Radweg oder mitten in der Stadt. Der Flyer „Trifelsblicke“ des Vereins Südliche Weinstraße Annweiler hilft, alte und neue Aussichtspunkte zu entdecken. Außerdem stellt er Einkehr- und Übernachtungsmöglichkeiten mit Trifelsblick vor. Und es werden die Blicke aus der Vergangenheit beleuchtet. Zudem wurden an ausgewählten Blickpunkten neue Bänke aufgestellt, gefertigt aus heimischen Kastanienholz.

Ein zweiter Flyer dreht sich rund um nachhaltige Mobilität. Besucher können viele Ausflugsziele oder Ausgangspunkte zu Wanderungen und Radtouren mit Bus und Bahn erreichen. Das erspart die Parkplatzsuche und ist besser für die Umwelt. Für Übernachtungsgäste in Pfalzcard-Betrieben ist die Nutzung des ÖPNV kostenlos, ebenso der Eintritt bei vielen Sehenswürdigkeiten und Freizeiteinrichtungen. Das Angebot der Trifelsbuslinie, die zwischen dem Bahnhof Annweiler und dem Parkplatz Schloßäcker unterhalb des Trifels verkehrt, wurde erweitert: Von Mai bis Oktober fährt der Bus sonn- und feiertags stündlich, samstags alle zwei Stunden. Zudem gibt es Lademöglichkeiten für E-Bikes und E-Autos in der Stadt. Laden von E-Bikes ist kostenlos.

