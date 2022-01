Bürger aus der Stadt Landau und dem Landkreis SÜW, die ihren alten Papierführerschein gegen einen neuen im Scheckkartenformat umtauschen müssen, können sich durch einen neuen Service den Gang zur Führerscheinstelle sparen.

Es ist kein separater Termin mehr erforderlich, um den neuen Führerschein bei der Behörde abzuholen. Wie die Kreisverwaltung mitteilt, kann das Dokument neuerdings an die Wohnanschrift des Antragstellers gesendet werden.

Hintergrund des Umtauschs ist eine EU-Richtlinie, nach der alte Lappen durch einen fälschungssicheren ersetzt werden sollen. Damit nicht alle Inhaber einer Fahrlizenz ihren neuen Ausweis auf einmal beantragen, ist immer eine bestimmte Gruppe von Jahrgängen an der Reihe. Aktuell müssen nur die Papierführerscheine der Geburtsjahrgänge 1953 bis 1958 umgetauscht werden. Durch diesen Zwangsumtausch hat sich der Arbeitsprozess bei der Behörde dennoch deutlich erhöht, was unter anderem mit Wartezeiten verbunden ist, was jüngst ein Paar aus Klingenmünster gegenüber der RHEINPFALZ bemängelt hatte.

Mehr Kosten für neuen Service

Den neuen Service können aber nur die Antragsteller nutzen, deren alter Führerschein durch eine Lochstanzung ungültig gemacht wird. Zusätzlich wird dieser mit einem Aufkleber versehen, auf dem die befristete Gültigkeit des Dokuments bestätigt wird. Mit dem alten Führerschein können sich die Inhaber dann so lange hinters Steuer ihres Fahrzeugs setzen und sich damit ausweisen, bis sie den neuen haben. Die Kreisverwaltung weist allerdings darauf hin, dass Betroffene von Fahrten ins Ausland in dieser Zwischenzeit absehen sollten. Touren in fremde Länder sollten sie erst wieder mit dem neuen Führerschein einplanen.

Für die postalische Zustellung des Führerscheines wird neben den Gebühren von 25,30 Euro bei Antragstellung eine zusätzliche Gebühr von 4,20 Euro berechnet. Eine Antragstellung ist derzeit nur nach vorheriger Terminvereinbarung möglich. Der Besuch der Führerscheinstelle kann online unter www.suedliche-weinstrasse.de angekündigt werden.

Wer bereits einen Kartenführerschein hat, der vor dem 19. Januar 2013 ausgestellt wurde, muss unabhängig vom Geburtsjahr frühestens zum 19. Januar 2026 umstellen. Hier richten sich die Umtauschfristen nach den Ausstellungsdaten der Führerscheine.