Die Stadt Annweiler hat etliche neue Ladesäulen für E-Autos und E-Bikes in Betrieb genommen. Elektromobilisten können sich freuen, bis zum 1. November darf kostenlos gezapft werden.

Eingeweiht hat die Trifelsstadt ihr neues Ladesäulennetz an der Sparkasse. Diese unterstützt das Projekt, indem sie dafür Parkplätze zur Verfügung stellt. Die Ladesäulen kosteten 20.000 Euro, finanziert von den Stadtwerken. 2000 Euro gab’s an Bundeszuschüssen dazu, berichtet Stadtbürgermeister Benjamin Seyfried. Die Ladesäulen sind im Verbund der Pfalzwerke eingebunden und können von nahezu allen Ladekartenbetreibern genutzt werden. Ebenso besteht die Möglichkeit, mittels Kreditkarte Strom zu zapfen. Ein weiterer Standort für E-Autos in der Innenstadt ist noch in Planung.

Ladepunkte für Elektro-Autos gibt es nun an folgenden Stellen:

Sparkasse SÜW (zweimal bis zu 22kW, Stadtwerke, bis November kostenlos)

Park-and-Ride-Anlage Bahnhof Annweiler (zweimal bis zu 22kW, Stadtwerke, bis November kostenlos)

im Innenhof der Verbandsgemeindeverwaltung