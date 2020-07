Die kleine Kurstadt Bad Bergzabern bleibt innovativ, vor allem zukunftsorientiert. So setzen die Stadtwerke konsequent auf E-Mobilität. Am Donnerstag wurde die mittlerweile siebte Stromladesäule für Elektrofahrzeuge am Freibad in der Friedrich-Ebert-Straße offiziell in Betrieb genommen.

Der Geschäftsführer der Stadtwerke, Christian Müller, ist stolz: „Das ist die Zukunft.“ Dass Bad Bergzabern in der Region mit führend bei der Dichte von Ladesäulen sei, zeige ein Blick nach Karlsruhe. Dort gebe es zurzeit gerade mal 17 Lademöglichkeiten – bei über 300.000 Einwohnern. Bad Bergzabern verfüge schon jetzt über sieben, zwei weitere seien geplant – bei 8500 Einwohnern. „Das ist eine hohe Dichte“, betont sich Müller. Und: Ein bis zwei Säulen sollen demnächst noch folgen, darunter eine Schnellladestation.

Für die am Donnerstag in Betrieb genommene Ladestation wurden 8000 Euro investiert, gefördert durch ein Bundesprogramm mit 40 Prozent, so Müller. VG-Bürgermeister Hermann Bohrer meinte, dass das Bad ein guter Standort für die neue Ladesäule sei, auch lobte er die Stadtwerke dafür, dass „sie soweit nach vorne sehen“. Stadtbürgermeister Hermann Augspurger sagte: „Es ist ein großer Schritt in Richtung E-Mobilität. Es ist eine gute Idee und ein Beitrag für saubere Luft.“

Mit guten Beispiel gehen die Stadtwerke voran. Selbst besitzt das städtische Unternehmen zwei E-Autos und bietet zudem ein Carsharing an.

Info

Die Ladesäule kann mit einer EC-Karte aktiviert werden. Der Preis für die Kilowattstunde liegt bei 35 Cent, so Stadtwerke-Geschäftsführer Christian Müller.