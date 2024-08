„ Herxheim, West“ heißt die neue Bushaltestelle in der Oberen Hauptstraße in Herxheim, an der ab sofort Busse halten. Dadurch verbessern sich einige Anbindungen.

An dem neuen Stopp halten die Buslinien 553 (Rohrbach - Insheim - Herxheim - Rülzheim) und 554 (Rohrbach - Herxheim - Hayna - Kandel) sowie die Linnie 554 (Rohrbach - Herxheim - Hayna - Kandel). Der westliche Teil von Herxheim sei dank der neuen Bushaltestelle künftig besser an den ÖPNV angebunden, da sie von gleich zwei Buslinien angefahren werde, teilt die Kreisverwaltung mit.

Bürger im westlichen Ortsbereich erhielten mit der neuen Haltestelle einen leichteren Zugang zu den vielfältigen Fahrangeboten auf den Linien 554 und 553. In deren Streckenverlauf seien unter anderem Anknüpfungen an alle rund um Herxheim gelegenen Bahnhaltepunkte enthalten.

Auch für Bürger im südwestlichen Ortsbereich von Herxheim ergebe sich mit dem neuen Haltepunkt eine deutliche Verbesserung, da mit der Linie 553 nun auch nach Insheim (mit Umsteigemöglichkeit von beziehungsweise nach Karlsruhe), Rohrbach (mit Umsteigemöglichkeiten von beziehungsweise nach Impflingen und Landau) oder Rülzheim (mit Umsteigemöglichkeiten von beziehungsweise nach Germersheim und Karlsruhe) gefahren werden könne, heißt es in der Meldung weiter.