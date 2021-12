Bauland ist in Wilgartswiesen Mangelware geworden. Die Nachfrage jedoch ist ungebrochen. Da auf dem Gelände der ehemaligen Falkenburg-Sportanlage der Bau einer neuen Kindertagesstätte vorgesehen ist, soll nun das Gelände zwischen der Falkenburghalle und den bestehenden Häusern an der Waldstraße ebenfalls überbaut werden. Ortsbürgermeister Manfred Schoch verspricht sich, in der so entstandenen Verlängerung der Waldstraße Bauplätze für vier bis fünf Häuser gewinnen zu können. Die Flurstücke sind Eigentum der Ortsgemeinde und sollen dann verkauft werden. Die infrage kommenden Grundstücke liegen auf der Straßenseite der Falkenburghalle.

Der Gemeinderat stimmte nun zu, den neuen Bebauungsplan „Im Tiergarten“ aufzustellen. Die Gemeindespitze wird den Auftrag dann an den günstigsten Bieter vergeben.