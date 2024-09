Am Freitag, 13. September, 18 Uhr, eröffnen Ortsbürgermeister Uwe Winter und Weinprinzessin Annika I. das Fest des neuen Weines auf dem Eichplatz. Es läuft dann bis Sonntag, 15. September.Nach der offiziellen Eröffnung geht es zusammen bei einem Rundgang durch die teilnehmenden Höfe in Rhodt. Ein Höhepunkt des diesjährigen Weinfestes, bei dem auch ein Kunsthandwerkermarkt sowie eine Ausstellung besucht werden können, wird die Einweihung der Kelter in der Theresienstraße sein. Sie ist am Ortsausgang in Richtung Villa Ludwigshöhe. Die alte Kelter, die an diesem Platz stand, war in die Jahre gekommen und musste ersetzt werden. Die Rhodter Kultur- und Weinbotschafter organisierten und renovierten eine neue „alte“ Kelter und brachten den bestehenden Unterstand auf Vordermann. Die Kelter wird am Sonntag mit einem Festakt und einem Gottesdienst, der ab 10.15 Uhr an der Kelter beginnt, eingeweiht. Ab 13.15 gibt es dann mehrere Durchläufe vom Keltern „anno dazumal“.