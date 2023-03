Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



Am Donnerstag kommender Woche eröffnet Aldi Süd eine neue Filiale in der Hauptstraße 104 in Schweighofen. Wie das Unternehmen mitteilt, erstrahlt die Filiale in neuem Design. Mehr als 1500 Artikel für den täglichen Bedarf werden angeboten.

Das Marktgebäude, das am Ortsausgang in Richtung Kapsweyer liegt, hat eine Gesamtfläche von rund 1650 Quadratmetern, die Verkaufsfläche ist nach Unternehmensangaben 800 Quadratmeter