Im Frühjahr 2021 stand das beliebte Hermann-Krieg-Haus oberhalb des Wellbachtals vor einem Problem. Es drohte, in Zukunft von der Abwasserbeseitigung abgeschnitten zu sein. Doch dank zahlreicher Spender konnte eine Lösung gefunden werden.

Im Zuge des Umbaus am benachbarten Forsthaus Annweiler sollte die dortige Abwasseranlage erneuert werden. An der auch das Hermann-Krieg-Haus hing. Doch wie soll der Verein Zeltlager Hermann-Krieg-Haus eine neue Abwasseranlage in fünfstelliger Höhe finanzieren, fragte er sich. Das wäre für den Verein finanziell einfach nicht möglich gewesen, erklärt Alexandra Krieg. Sie leitet den Verein zusammen mit ihrem Mann Martin Krieg, dem Sohn des im Januar 2020 unerwartet verstorbenen Hermann Krieg. Unter der Regie des ehemaligen Leichtathletik-Abteilungsleisters des TSV Annweiler ist das Blockhaus im Jahr 1971 entstanden. Der Bau war notwendig geworden, nachdem das 1966 zum ersten Mal veranstaltete TSV-Zeltlager am Forsthaus eine feste Unterkunft benötigte. Das Feriencamp mit Lagerfeuerromantik ist zu einer festen Institution geworden. Mittlerweile wird das Haus auch andere Gruppen und Privatleute vermietet. Doch ohne Abwasseranlage sah der 2020 gegründete Verein die Zukunft der Jugendarbeit am Hermann-Krieg-Haus gefährdet.

Dank vieler Spender aus Annweiler und Umgebung, darunter Firmen, Privatleute, Vereine, Freunde und Förderer der Zelt- und Freizeitlager, habe das Projekt nun doch realisiert werden können und sei zu einem Großteil finanziert, freut sich Alexandra Krieg. Nach Vorarbeiten zum Einbringen des neuen Abwassertanks wurde dieser vor Kurzem installiert und in Betrieb genommen. Er fasst etwa 30 Kubikmeter. Unterstützt wurde der Verein bei den Arbeiten vom Bauhof, von der Trifels Natur, von der Stadt und den Stadtwerken.

Weitere Projekte in Planung

Alexandra Krieg kündigt schon einmal an, dass auch in Zukunft eine Vielzahl an Projekten anstehen werde, um die Jugendarbeit im Annweiler Bürgerwald zu sichern. Wer dies unterstützen wolle, könne Mitglied im Verein werden oder den Verein mit einer Spende unterstützen (www.tsv-zeltlager.de in der Rubrik „Zeltlager“ oder an das Konto HKH Zeltlager, Iban DE40 5489 1300 0062 4725 02).