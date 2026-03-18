Der Gesundheitspark stellt die Weichen für die Zukunft. Die Kinder des Firmenchefs übernehmen die Geschäftsführung. Ideen für kommende Projekte gibt es schon.

Es ist ein Generationswechsel mit Weitblick: Bei der Reha med Gesundheitspark GmbH in Herxheim übernimmt seit Januar die nächste Generation operative Verantwortung. Manuel Eisinger (36) und seine Schwester Caroline Heinrich (39) führen nun gemeinsam mit ihrem Vater Johannes Eisinger die Geschäfte – getragen von der Idee, Bewährtes zu bewahren und zugleich neue Impulse zu setzen. Der Seniorchef Johannes Eisinger bleibt Teil der Geschäftsführung und bringt weiterhin seine langjährige Erfahrung ein. „Ich trete kürzer, werde aber beratend zur Seite stehen“, sagt er im Gespräch mit der RHEINPFALZ.

Übergang langfristig geplant

Wie es mit dem Herxheimer Unternehmen ab diesem Jahr weitergehen sollte, sei langfristig vorbereitet worden, erklärt Johannes Eisinger. Rund anderthalb Jahre lang habe die Familie unterschiedliche Optionen ausgelotet – zeitweise stand auch ein Verkauf an externe Großbetreiber im Raum. Dies sei verworfen worden. Das Unternehmen bleibt also in Familienhand, „um Kontinuität und regionale Verwurzelung zu sichern“. Bis Ende 2025 habe es neben ihm und seinem Sohn Manuel fünf weitere Gesellschafter gegeben, die nun aus dem Unternehmen ausgeschieden seien. Nun sind die beiden Geschwister alleinige Gesellschafter.

Von den Anfängen bis heute hat sich die Reha med Gesundheitspark GmbH zu einem zentralen Gesundheitsanbieter in der Region und darüber hinaus entwickelt. Johannes Eisinger, der Architektur studiert hat, startete anfangs mit einem Lauf- und Sportshop samt Laufschule und orthopädischer Beratung. Daraus entstand dann schrittweise ein weitläufig verzweigtes Gesundheitsnetzwerk.

Im Jahr 1997 ging es los

Im Jahr 1997 markierte die Eröffnung einer großen Physiotherapiepraxis – ergänzt durch Sauna und Fitnessgeräte – im Gäxwald in Herxheim einen ersten Meilenstein. Das Spektrum wuchs kontinuierlich: 2002 kam die Orthopädie hinzu, 2010 folgte die Neurologie, erklären die Eisingers. Als die Kapazitäten im Gäxwald ausgeschöpft waren, erweiterte das Unternehmen im Jahr 2014 seine Präsenz um einen zweiten Standort. In der Christophorusstraße entstand in den früheren Räumen der Firma Lanzet der Reha Plus & Med Park. Hier gebe es Ausbaupotenzial und die Eisingers haben auch schon ihre Vorstellungen, was hier entstehen könnte: „Vorstellbar wäre hier ein Osteopathie- und Schmerzzentrum“, sagt Johannes Eisinger.

Markant: Der Eingang ins Gesundheitszentrum in der Herxheimer Luitpoldstraße. Archivfoto: Iversen

Ein weiterer wichtiger Schritt in der Unternehmensgeschichte war dann die Eröffnung des Gesundheitszentrums in der Luitpoldstraße in den Jahren 2022/23. In direkter Nähe zu den Sportanlagen vereint es ein umfassendes Angebot: Apotheke, Sanitätshaus, Röntgenpraxis, medizinisches Versorgungszentrum (MVZ) sowie Rehaangebote. Dabei sei die Idee, an diesem Standort ein Gesundheitszentrum zu errichten, ursprünglich gar nicht von ihm gekommen, erklärt der Südpfälzer. Die ehemalige Herxheimer Orts- und Verbandsbürgermeisterin Hedi Braun habe versucht, eine weitere Verwendung für das frühere Technikzentrum zu finden, das sich nur wenige Gehminuten vom Ortskern entfernt befindet, erzählt er. Dies sei der Anfang davon gewesen, dass er heute drei Standorte in Herxheim betreibe.

Insgesamt 165 Mitarbeitende

Rund 165 Mitarbeitende sind im Eisinger-Kosmos tätig: 80 im Gäxwald, rund 60 in der Christophorusstraße und derzeit etwa 25 im Gesundheitszentrum in der Luitpoldstraße – hier soll weiteres Personal angestellt werden, wie der Geschäftsführer durchblicken lässt. Fachkräfte seien gesucht, besonders gefragt sind Physiotherapeuten, Logopäden, Ergotherapeuten sowie Sportlehrkräfte. Zuletzt habe sich in den Räumen in der Luitpoldstraße das Asklepios-MVZ mit den Schwerpunkten Rheumatologie und Kardiologie angesiedelt, um eine Versorgungslücke in der Südpfalz zu schließen.

Die unternehmerische Tradition hat in der Familie Eisinger eine lange Geschichte. Johannes Eisingers Vater Ernst Eisinger betrieb ein Reiseunternehmen. „Das hat mein Bruder Petro übernommen“, erklärt er. Der zweite Bruder des Firmenchefs, Paul Eisinger, ist in der Reha med Gesundheitspark GmbH tätig und für den Bereich Neurologie zuständig.

Die Angebote des Unternehmens nutzen täglich rund 800 oder mehr Menschen. Um Patientinnen und Patienten den Zugang zu erleichtern, betreibt Reha med einen Fahrdienst: „Zehn Busse bringen Menschen aus einem Umkreis von bis zu 50 Kilometern zu ihren Terminen und wieder nach Hause“, sagt der Firmenchef. Mit der neuen Struktur und dem Seniorchef im Hintergrund bleibt die Reha med Gesundheitspark GmbH ein Familienunternehmen.