Die Trifelsstadt braucht einen neuen Bauhof. Die alten Gebäude waren zu marode. Über Jahre machte sich die Stadt Gedanken über einen möglichen Umzug oder Neubau an gleicher Stelle. Letzteres wurde es schlussendlich. Knapp zwei Millionen Euro wird der Neubau der Fahrzeug- und Lagerhalle kosten, wovon 1,15 Millionen Euro über Landeszuschüsse zurückfließen. Den Sozialtrakt baut die städtische Wohnungsbaugesellschaft und vermietet ihn an die Stadt. Durch diesen Dreh wird der städtische Haushalt weniger belastet. Bald sollen die Arbeiten starten. Jetzt wurden die ersten Aufträge vergeben. Die Gründungsarbeiten kosten rund 582.000 Euro, die Stahlarbeiten rund 428.000 Euro. In beiden Fällen günstiger als prognostiziert.