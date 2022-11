Endlich war es soweit: Die Siebeldinger Kindergartenkinder konnten vergnügt mit einem extra für diesen Tag geschrieben Lied ihr neues Spielparadies begrüßen. Die Gemeinde ließ sich den Anbau Einiges kosten.

Die Umgestaltung und der Ausbau des Kindergartens „Pusteblume“ ist fertiggestellt und konnte am Samstag vorgestellt und eingeweiht werden. Ortsbürgermeister Peter Klein hieß in diesem luftigen und hellen neuen Gebäudeteil die Kinder, ihre Erzieherinnen sowie zahlreiche Persönlichkeiten aus Politik und Gesellschaft willkommen. Alle betonten in ihren Grußworten, wie wichtig Kinder für die Gesellschaft seien und wie notwendig es sei, Familien zu fördern. Gottes Segen für dieses neue Haus und seine Bewohner erbaten Pfarrerin Eva Weißmann und Pfarrer Karsten Geek.

Es galt, nicht wenige Hindernisse beim Bau dieses Hauses zu überwinden, berichtete Klein bei der Veranstaltung. Seit Juli des vergangenen Jahres ist das neue Kitagesetz in Kraft, für den Kindergarten in Siebeldingen bedeutet das, dass mehr Kinder ein Anrecht auf eine Ganztagsbetreuung haben und deshalb auch mehr Kinder zum Mittagessen blieben. Dafür reichte der Platz nicht. Die Idee, einen Container aufzustellen oder zwei Räume anzubauen, verwarf der Gemeinderat und beschloss einen kompletten Erweiterungsbau mit Küche, Esszimmer, Schlafraum, einem Besprechungsraum für die Erzieherinnen, neuen Toiletten mit Dusch- und Wickelraum. Für behagliche Temperaturen im neuen Haus sorgt eine Wärmepumpe, der Altbau bekam eine neue Heizung und der Strom wird von einer neu installierten Fotovoltaikanlage produziert.

Die neuen Räume sind hell und freundlich. Foto: Iversen

Neubau kostet mehr als 900.000 Euro

Geplant hatte die Ortsgemeinde, für dieses Projekt 685.000 Euro auszugeben. Doch wie bei nahezu allen Bauherren reichte diese Summe am Ende nicht. Der Neubau kostete am Ende 915.000 Euro, wobei das Land 156.000 Euro und der Kreis Südliche Weinstraße 36.000 Euro beisteuerten. Geplant und begleitet wurde das Projekt vom Architekturbüro Rheinwalt und dessen Mitarbeiterin Sarah Rössler.

Ein besonderer Dank des Bürgermeisters ging an Kita-Leiterin Renate Anlag-Cyrys und das Team der Pusteblume, die bei laufenden Bauarbeiten mit Fantasie und Geduld den Betrieb aufrecht erhalten hätten. Außerdem an den Gemeindearbeiter, der zusammen mit vielen freiwilligen Helfern aus der Elternschaft in unzähligen Arbeitsstunden bis zum Tag vor der Eröffnung das Außengelände fertiggestellt hatte. Nicht zuletzt bedankte sich Klein bei den Eltern, die geduldig und verständnisvoll alle Störungen des Betriebs während der Bauarbeiten ertragen hätten.

Am Ende zeigte sich Klein überzeugt, dass sich alle Mühen und Entbehrungen gelohnt haben. Mit Sicherheit würden die Kleinen sich in ihrer neuen Umgebung wohlfühlen und nach endgültiger Fertigstellung des Außengeländes auch genügend Anregungen finden können, spielend ihre Umwelt zu erkunden.