Auf dem Gelände der Ökosystem-Forschungsanlage in Eußerthal will die Universität Koblenz-Landau ein neues Forschungsgebäude bauen. Das Besondere: Dafür soll heimisches Edelkastanienholz verwendet werden. Laut Klimaschutzministerium eine „absolute Neuheit“. Doch so ganz stimmt das nicht.

Das rheinland-pfälzische Ministerium fördert das Modellprojekt mit 200.000 Euro, wie Ministerin Anne Spiegel mitteilt. Das Gebäude soll der gewässerökologischen Forschung und der Umweltbildung von Schülern dienen. Die Bauweise sei klimafreundlich, nachhaltig, rohstoffeffizient und innovativ. Denn erstmals werde die heimische Edelkastanie im konstruktiven Bereich einsetzt, so das Ministerium. Dabei lässt sie aber ein anderes Neubau-Projekt nur ein paar Kilometer entfernt unerwähnt. In Annweiler nämlich startet gerade der Bau für einen neuen Forsthof – ebenfalls aus heimischer Edelkastanie. Die städtische Forstgesellschaft Trifels Natur plant den Neubau schon seit ein paar Jahren und hatte für den Rheinland-Pfalz-Tag 2019 einen Pavillon aus Kastanienholz errichtet – als Modell für den künftigen Forsthof. Die Nutzung heimischer Laubbäume könne gerade mit Blick auf den Klimawandel neue Wege aufzeigen, findet Ministerin Spiegel. Sie verweist auf kurze Transportwege und die hohe Recyclingfähigkeit des Gebäudes. Neben dem Holz würden ökologisches Dämmmaterial und Recyclingbeton verwendet. Durch eine Fotovoltaikanlage und Batteriespeicher wird das Gebäude fast energieautark sein.

Spiegel ist sich sicher, dass das Projekt auch dabei helfen kann, die Forschung im Eußerthal bekannter zu machen. Die Uni Koblenz-Landau beschäftigt sich dort mit der angewandten Forschung zum Thema „Fließ- und Stillgewässer und deren Bedeutung für Natur und Gesellschaft“. Neben dem neuen Gebäude umfasst das Gesamtprojekt „Ecolab plus“ auch die Umsetzung einer klimafreundlichen Forschung auf der gesamten Anlage. Die Kosten belaufen sich auf etwa 2,3 Millionen Euro. Im Frühsommer 2023 soll es abgeschlossen sein.