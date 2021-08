Wegen eines umgefallenen Baums war die Stromversorgung in Teilen von Schwanheim, Darstein, Oberschlettenbach, Vorderweidenthal und Busenberg am Dienstagabend zwischenzeitlich unterbrochen. Das teilt die Pfalzwerke Netz AG mit. Der Baum war in eine Leitung gefallen und hatte dadurch einen Schaden am Seil veursacht. Es kam dadurch zu einer Netzstörung, die bis zu 52 Minuten gedauert habe. .