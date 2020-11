Die Netto-Filiale in Herxheim wird ab Dienstag umgestaltet. Deshalb ist der Markt geschlossen. Geöffnet wird wieder am Dienstag nächster Woche. Es gibt einige Neuerungen. Und auch Gerüchte scheinen sich zu bestätigen. Bei manchen Fragen gibt sich das Unternehmen schweigsam.

Die Filiale im Norden Herxheims soll modernisiert werden, wie die Pressestelle von Netto auf Anfrage der RHEINPFALZ mitteilt. Dazu zählen demnach auch der Einbau einer neuen Leergutanlage sowie einer Backstation. Bei Letzterer sollen Kunden künftig täglich aus einem Angebot an frischen Brot- und Backwaren wählen können. Wie viele Kunden täglich die Filiale besuchen und wie viele Mitarbeiter dort beschäftigt sind, beispielsweise dazu äußert sich das Unternehmen trotz mehrfacher Anfragen nicht.

Es bestätigt aber Informationen der RHEINPFALZ, wonach Netto den Bau eines neuen Marktgebäudes plant. „Wir können bestätigen, dass in Herxheim ein neuer Standort geplant ist. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aufgrund des frühen Planungsstatus keine weiteren Informationen zu möglichen Aktivitäten an diesem Standort kommunizieren können“, schreibt das Unternehmen. Schon seit längerer Zeit kursiert das Gerücht, Netto wolle seine Filiale auf der gegenüberliegenden Straßenseite des derzeitigen Marktgebäudes bauen. Dafür soll es zwei Gründe geben: Zum einen steht die aktuelle Filiale offenbar nicht auf Netto-Boden, das Grundstück soll gepachtet sein. Zum anderen möchte der Discounter seine Filiale in Herxheim auch baulich anders gestalten, heißt es.