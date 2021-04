Immer wieder bauen Storchenpaare zum Brüten Nester auf Strommasten. Doch das kann tödlich enden. Deshalb mussten zwei Vögel in Rohrbach nun umziehen. Und das war gar nicht so einfach.

Wie das Bornheimer Storchzentrum mitteilt, ging vor Ostern die Meldung ein, in der Hauptstraße in Rohrbach bauten Störche ein Nest. Das Problem: Die Tiere hatten sich dafür einen Strommast ausgesucht. Und das ist gefährlich. Wenn es regnet, können die Vögel schnell einen Schlag bekommen. Und dann war’s das.

„Das möchten wir als Naturschützer natürlich vermeiden“, sagt Jessica Lehmann, die Leiterin des Storchenzentrums. Außerdem wäre der Unmut groß, wenn aus diesem Grund bei etlichen Menschen der Strom ausfiele. Deshalb wurden die Pfalzwerke und die Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd in Neustadt als zuständige Naturschutzbehörde informiert. Das Nest wurde entfernt, und das Storchenpaar brütet jetzt in einem Nest in der Rohrbacher Eisgasse. Doch solche Fällen häufen sich in jüngster Zeit. Warum?

Stromausfälle sind möglich

Die Population der Weißstörche in der Südpfalz entwickelt sich positiv, und es gibt immer mehr Brutpaare, heißt es in der Mitteilung des Storchenzentrums und der Regionalstelle Süd des Naturschutzbundes (Nabu). „Dadurch lassen sich Störche jedoch vereinzelt auch auf Strommasten nieder. Das birgt Gefahren sowohl für die Tiere als auch für die Stromversorgung.“ Durch die Nähe zu den Leitungen könne es zu Kurzschlüssen mit tödlichen Folgen für die Vögel kommen.

Auch bestehe die Gefahr von Nestbränden und kurzzeitigen Spannungseinbrüchen mit Stromausfällen. „Die Problematik entsteht, wenn eine Verbindung zwischen einer Leitung und einem geerdeten Strommast hergestellt wird. Diese kann beispielsweise durch Nistmaterial oder durch die Tierkörper selbst hervorgerufen werden“, heißt es in der Mitteilung.

Störche am Nestbau auf Strommasten hindern

Aus Sicht des Naturschutzes sei es angesichts der Risiken sinnvoll, die Weißstörche rechtzeitig am Nestbau auf Strommasten zu hindern. Das sei möglich, solange sie noch nicht brüten. „Zunächst werden die Tiere zwar versuchen, den Nestbau fortzusetzen, aber ist das ohne Erfolg, weil das Nest abgebaut wird, weichen sie in der Regel auf umliegende Nistplätze aus“, erklärt Friederike Siemer vom Nabu.

Grundsätzlich dürften die Nester nicht einfach entfernt werden, denn Weißstörche stehen unter strengem Schutz, teilen Storchenzentrum und Nabu mit. „Im Einzelfall entschieden Experten über geeignete Schritte zum Schutz der Störche. Die würden in enger Absprache mit den zuständigen Naturschutzbehörden geplant.

