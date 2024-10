Die Geschwister Kübler beweisen ihre Kunstfertigkeit auf Fahrzeugen am Sonntag, 20. Oktober, 11 Uhr, auf dem Parkplatz des Wasgau-Marktes in Annweiler. Dort liefern sie eine Show ab, die die Zuschauer in den Bann ziehen soll. Versprochen werden vom Veranstalter unter anderem waghalsige Fahrten durch brennende Hindernisse und Kunststücke auf zwei Rädern. Teamchef Mario Cortess und das sechsköpfige Team bringen zudem die Monster Trucks Fighter, Harley Quinn, Joker und Green Hunter mit. Die Geschwister Kübler verfügen nach eigener Aussage über langjährige Erfahrung und sind in der Stuntbranche bekannt. Durch sorgfältige Planung und präzise Technik sei das Risiko minimiert. Tickets für die etwa anderthalbstündige Veranstaltung am kommenden Wochenende gibt es im Vorverkauf zum Preis von 20 Euro (für Erwachsene; ermäßigt 15 Euro) im Internet auf der Plattform von Eventim light.