Die Theatergruppe „Die Rebknorze“ steht in Rhodt zum 30. Mal auf der Bühne. Als nächstes präsentiert sie den Schwank „Ne Macke hat doch jeder“. Ausreden, Verwechslungen und faustdicke Lügen treiben die Handlung voran.

Mit dem Schwank in drei Akten „Ne Macke hat doch jeder“ von Beate Irmisch, die aus Salmtal in der Eifel kommt, feiert die Laienspielgruppe des Turnvereins Rhodt ein „kleines Jubiläum“. Bereits zum 30. Mal stehen die Schauspieler auf der Bühne der örtlichen Turnhalle. Die Idee zur Gründung der Theatergruppe wurde 1990 geboren, als in Folge des Golfkrieges die Faschingsveranstaltungen in der Region ausfielen, wodurch dem Verein die jährliche Haupteinnahmequelle für die Unterhaltung und den Erhalt der vereinseigenen Turnhalle fehlten.

Die Theatergruppe tritt seit damals jedes Jahr im Oktober auf die Bühne und erfreut Zuschauer aus nah und fern. Bis heute kamen 42 Akteure auf der Bühne und zahlreiche fleißige Helfer dahinter zum Einsatz. Mehr als 2300 Probestunden und über 600 Stunden Bühnenaufbau sind eingeflossen, um die Theaterstücke zu präsentieren. Die Beteiligten hatten bei der Probe am Montagabend ihren Spaß. Erwartungsgemäß lief noch nicht alles rund, aber die Damen und Herren zeigten Improvisationsgeschick.

Es herrschen nicht gerade rosige Zeiten im alten Rhodter Waldhotel „Zum wilden Gockel“. Dringende Modernisierungsmaßnahmen wären notwendig, um neue Gäste zu locken, aber es fehlt das nötige Kleingeld, jammert Wirt Ferdi Gockel (Manfred Hener). Doch vielleicht gibt es Licht am Ende des Tunnels. Da die Wildschweinplage in diesem Frühherbst besonders groß ist, hat nämlich der hiesige Forstverband eine Treibjagd angesetzt, zu der sich auch der betuchte Hobbyjäger Gotthard von Knöttelmeier (Uwe Winter) aus Mannheim angesagt hat. Gemeinsam mit seiner Gattin Auguste (Heike Krapp) und Sohn Albatius (Lukas Stahl) will er 14 Tage im Waldhotel verbringen.

Dann taucht Gloria Pappendeckel auf

Knöttelmeier war früher oft zu Gast im Hotel, als man noch auf die Jagd nach Rehen und Hirschen ging. Nun hat er es auf einen ganz besonderen Hirsch abgesehen, auf Rudi. Ganz versessen darauf das Tier zu erlegen, verspricht er Ferdi eine stille Teilhaberschaft an dessen Hotel. Die Sache hat nur einen Haken, von dem Knöttelmeier aber nichts weiß: Rudi steht unter Naturschutz. Eigens für die Jagd hat man ihn in ein Gehege gesperrt, damit ihm nichts passiert. Dann taucht im Hotel noch Gloria Pappendeckel (Steffi Mosebach) aus Heidelberg auf, die heimliche Geliebte von Gotthard. Als sich Albatius in die Dame verliebt und noch die Zimmer von Auguste und Gloria vertauscht werden, ist das Chaos perfekt. Der 30-jährige Albatius darf getrost als naiv und einfältig bezeichnet werden. Als er durch das Fenster der Gaststube zwei Kühe auf der Weide beim Liebesspiel beobachtet, ist er ganz aufgeregt und fragt seinen Vater. „Tanzen die Huckepack?“

Ferdis Frau Agathe (Marion Götz) will Albatius gerne mit ihrer Tochter Heidelinde (Nadine Lutz) verkuppeln. Während für Heidelinde eine Verbindung mit Albatius gar nicht in Frage kommt, ist dessen Mutter von der Idee einer Heirat ganz angetan.

Heidelinde ist Naturschützerin und studiert Tiermedizin. Sie ist entsetzt, als sie erfährt, dass für jedes erlegte Tier der Forstverband zehn Euro bezahlen will und als Beweis für den Abschuss jedem Tier ein Ohr abgeschnitten werden soll.

Berta Sauerkraut (Nicole Henner) gehört als Köchin und gute Seele zum Inventar des Waldhotels. Sie kommt einfach vom Rauchen nicht los und versteht das Rauchverbot in Gaststätten nicht. Waldarbeiter Franz Hirsch (Heinz Weber) ist der beste Freund von Ferdi. Die Arbeit hat er nicht wirklich erfunden, weshalb ihn sein Chef, der Förster Hannes Waldeck (Christian Keller), immer wieder antreiben muss. Ausreden, faustdicke Lügen, Verwechslungen und ein Schuss während einer nächtlichen Pirsch treiben die Geschichte schließlich auf den Höhepunkt!

Für das Bühnenbild mit einem selbstgebauten Tresen, viel Holz, Geweihen an der Wand, zwei ausgedienten Gewehren, sowie Tischen und Stühlen, zeichnen Eric Stahl, Krystian Holda, Alexander Orth und Wolfgang König verantwortlich. Für die Technik sorgen Yannik Brand und Moritz Schramm.

Info

Ort: Turnhalle des TV Rhodt, Turnstraße 17 in Rhodt unter Rietburg. Aufführungen: Samstag, 15., 22. und 29. Oktober, jeweils ab 20 Uhr, Freitag, 21. und 28. Oktober, jeweils ab 20 Uhr, Sonntag, 30. Oktober, 15.30 Uhr, hier gibt es ab 14 Uhr Kaffee und Kuchen in der Halle. Karten bei: www.pfalzshow.de, Eintritt: 12 Euro, Kinder unter 16 Jahren: 8 Euro