Bei der Mitgliederversammlung des Naturschutzverbandes Südpfalz (NVS) haben die Mitglieder die bisherigen Vorsitzenden Kurt Garrecht und Norbert Rapp sowie den Schriftführer Robert Daum in ihren Ämtern bestätigt, wie es in einer Mitteilung des Vereins heißt. Neue Schatzmeisterin ist Annette Ehrgott. Sie wurde einstimmig gewählt. Sie tritt die Nachfolge von Kurt Bögelspacher an. Garrecht bedauerte, dass das coronabedingt das erste offizielle Treffen seit über einem Jahr sei. Er hege die Hoffnung, dass aufgrund steigender Impfraten künftig wieder Monatstreffen und Stammtische stattfinden könnten. „Unsere Ziele sind klar“, so Garrecht, „wir wollen in den kommenden Jahren zusammen mit unserer Naturstiftung Südpfalz und unserer Aktion Südpfalz-Biotope den Naturschutz in der Südpfalz weiter voranbringen.“