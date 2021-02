Der Naturschutzverband (NVS) Hochstadt hat sein Insektenhotel, das im Biotop nahe dem Landschaftsschutzgebiet Kaltenbach-Bruch steht, in den vergangenen Wochen renoviert. Nun können wieder Summer und Brummer einziehen.

NVS-Mitglieder, insbesondere Walter Gensheimer und Theo Humbert, haben das „Haus für Insekten“ 2006 gebaut. Im Laufe der Jahre hat die Witterung dem Insektenhotel stark zugesetzt, auch durch seine Bewohner wurde es abgenutzt. Jetzt hat es NVS-Mitglied Roland Gutzler renoviert. Dabei hat er verschiedene neue Nistmöglichkeiten geschaffen. Ein Drahtgeflecht soll die Bienen und ihre Behausungen vor Eindringlingen schützen. Ein neues Lattengerüst stabilisiert das ganze „Hotel“.

Verschiedene Wildbienenarten nisten sich je nach Lebensart sowohl im Hotel als auch in den nahe gelegenen Lehmwänden ein. Wer selbst mal ein Insektenhotel bauen will, kann die einzelnen „Zimmer“ aus Hartholz mit vorgebohrten Löchern, aus Lochziegeln sowie Halmen oder markhaltigen Stängeln fertigen. Die Bienen legen ihre Eier in den Röhren ab und verschließen diese mit Lehm. Die Röhren müssen innen glatt sein, damit sich die Jungbienen nicht verletzen. Je nach Witterung entwickeln sich aus den Eiern junge Wildbienen. In dem Hotel und in den Lehmwänden die gehörnte, die rote und die blaue Mauerbiene, die Natterkopfmauerbiene, die Scherenbiene, die Löcher-, die Blattschneider- und die Maskenbiene sowie die Lehmwespe. Im Hohlraum des Daches können sich Schmetterlinge einnisten.