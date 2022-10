Der Naturfreunde-Landesverband Rheinland-Pfalz positioniert sich gegen weitere Ausbaumaßnahmen an der B10 im Pfälzerwald, auch gegen bereits genehmigte. Dafür haben sich die Delegierten bei ihrer Konferenz in Edenkoben ausgesprochen. Kleine lokale verkehrssichernde Maßnahmen sollten jedoch unbedingt möglich sein, heißt es in der Pressemitteilung. Damit schlossen sich auch die Naturfreunde einem bereits von 19 Organisationen mitgetragenen Resolutionstext zum B10-Ausbau an. Anträge der Naturfreundejugend zur Unterstützung von Anliegen von Kindern und Jugendlichen fanden einstimmige Zustimmung. Neue Formate der innerverbandlichen Zusammenarbeit sollen gemeinsam mit dem Projekt „Stärkenberatung“ entwickelt werden. Bei den Neuwahlen wurde Doris Barnett aus Ludwigshafen zur Vorsitzenden gewählt, stellvertretende Vorsitzende sind Stephan Schenk, Natalie Naringbauer, Hans Müller und Reinhard Reibsch. Heike Helfrich wurde als Landeskassiererin ebenso wiedergewählt wie Monika Riesinger als Schriftführerin.