Die Naturfreunde Hochstadt bieten Ende Juli eine Ferienaktion für Kinder zwischen 9 und 12 Jahren an. Eine Wanderung durch den Wald mit einem Schnitzkurs ist für Dienstag, 20. Juli, vorgesehen, an den beiden darauffolgenden Tagen steht eine Fahrradtour zur Straußenfarm nach Rülzheim und Bogenschießen und Klettern am Winzerturm auf dem Programm. Die Teilnahme kostet für Vereinsmitglieder 40 Euro, sonst 49 Euro. Anmeldungen nimmt die stellvertrende Vereinsvorsitzende Christel Pionczyk-Strauss unter Telefon 06347 6985 oder per E-Mail an pionczyk-strauss@t-online.de entgegen. Ein Vortreffen mit den Eltern ist ebenfalls geplant.