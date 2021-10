Die Gemeinde Venningen hat einiges mit ihren Bäumen vor. Die gemeindeeigenen Obstbäume wurden gekennzeichnet, um damit klar zu machen, dass man das Obst kostenfrei ernten darf. Den Antrag dazu hatte die CDU-Fraktion gestellt. Die AG „Flora und Fauna“ hat die Markierung schon fast abgeschlossen. Die Aktion soll auch im nächsten Jahr gelten. Danach will die AG die Bäume selbst pflücken, um aus den Äpfeln Saft herzustellen, der an die Venninger verkauft werden soll. Zudem will die AG einen Lebensbaum errichten, in dem sich Insekten heimisch fühlen können. Damit soll eine Verbindung zwischen versiegelten Flächen und der Naturlandschaft hergestellt werden.

Nachdem eine Bürgerinitiative im Dezember 2020 unterhalb des Querenbergs den „Venninger Bürgerwald“ angelegt hat, soll nun ein weiteres circa 2500 Quadratmeter großes Waldstück dort aufgeforstet werden. Hierfür steht noch eine ausreichende Anzahl an Baumsetzlingen zur Verfügung. Zum Schutz der jungen Bäume, die noch in diesem Jahr gepflanzt werden sollen, soll ein Zaun darum gebaut werden. Kosten: 2150 Euro aus der Bundeswaldprämie.