Weyher. Am 5. Juli ist Weyhers Altbürgermeister Willibald Koch im Alter von 79 Jahren verstorben. Er gehörte von 1969 bis 1976 sowie von 1989 bis 1991 dem Gemeinderat an. Am 6. März 1972 wurde er nach dem Tod des bis dahin amtierenden Bürgermeisters Hans Fischer im Alter von 29 Jahren durch den Gemeinderat zu dessen Nachfolger gewählt und übte das Amt bis zur Kommunalwahl 1974 aus, bei der er mit 328 Stimmen deutlich an erster Stelle in den Gemeinderat wiedergewählt wurde. Da er eine weitere Kandidatur als Ortsbürgermeister ausschloss, wählte der Gemeinderat am 8. April 1974 Hans-Jürgen Glocker zu seinem Nachfolger.

In den 1960er-Jahren fungierte Koch als Wehrführer der Freiwilligen Feuerwehr und übernahm als Meister den Spengler- und Klempnerbetrieb seines Vaters. Diesen baute er mit viel Fleiß erfolgreich als Ausbildungsbetrieb aus. Sein handwerkliches Geschick hat er zeitlebens häufig unentgeltlich oder nur gegen Zahlung der Materialkosten für das Gemeinwohl eingesetzt, wie insbesondere beim Bau des Sportheims durch den Turn- und Sportverein, bei der Errichtung des Rebstockbrunnens (der gleichzeitig den Weyherer Ortsplan darstellt) für den Fremdenverkehrsverein, bei der Modernisierung der sanitären Anlagen im ehemaligen Kindergarten durch den Elisabethenverein oder beim Bau der Schutzhütte am Johannisbrunnen durch den Pfälzerwald Verein.

Viele kunsthandwerkliche Elemente im Ort erstellt

Auch fertigte beziehungsweise restaurierte er viele kunsthandwerkliche Elemente in Weyher: die Installationen an drei weiteren Brunnen im Dorf, das Kreuz auf dem Dach der St. Michaelskapelle, der Baldachin über der Kanzel und verschiedene Geländer an der Lourdesgrotte sind einige Beispiele seines Wirkens aus den letzten Jahren. Zum Jubiläum der Partnerschaft mit Weyer im Elsass fertigte Koch zwei Doppelwappen beider Gemeinden aus Kupfer, Messing und Eichenholz, die seither in den jeweiligen Gemeindehäusern angebracht sind. „Die Gemeinde Weyher wird Willibald Koch ein ehrendes Andenken bewahren. Er hinterlässt eine große Lücke, doch seine handwerklichen Leistungen bleiben überall im Ort sichtbar“, so Ortsbürgermeister Andreas Möwes.