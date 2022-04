Mit 90 Jahren ist am Montag Hermann Rieder gestorben. Der Herxheimer war seit 1956 Mitarbeiter der RHEINPFALZ. Sein Kürzel: hr. Der ehemalige Polizist kümmerte sich als Berichterstatter vor allem um den Laufsport in der Südpfalz.

Er schrieb aber auch über Faust- und Handball. In seiner Heimatgemeinde lag ihm besonders die katholische Pfarrgemeinde am Herzen. Der Turnverein Herxheim, den er viele Jahre als Vorsitzender und stellvertretender Vorsitzender anführte, verlieh ihm 2001 den Ehrenvorsitz. Er war dort maßgeblich am Aufbau der Handballabteilung beteiligt, und er war Organisator der Laufveranstaltungen. Auch der Heimatgeschichte hatte sich Hermann Rieder gewidmet.

Die Trauerfeier ist am Mittwoch, 14.30 Uhr, auf dem Friedhof in Herxheim.