Mit Eduard Zimmerle verliert die Pfalz eine markante Unternehmerpersönlichkeit. Der langjährige Hornbach-Vize starb am 7. März mit 75 Jahren nach schwerer Krankheit.

Der aus Gräfenhausen stammende Top-Manager hatte die Expansion des Pfälzer Baumarktkonzerns über Jahrzehnte maßgeblich mitgeprägt. Doch sein Name war weit über die Wirtschaft hinaus bekannt: als enger Weggefährte der Familie Hornbach, als streitbarer Kopf mit unternehmerischem Instinkt, als Mann mit Haltung und Herz – ruhelos, direkt, zupackend und tief seiner Südpfälzer Heimat verbunden.

Eduard Zimmerle (rechts) mit Albrecht Hornbach 1999. ArchivFoto: Kunz

Geboren am 18. April 1950 und aufgewachsen in Gräfenhausen, begann Zimmerle nach kaufmännischer Ausbildung, Wehrdienst und Jahren als Handelsvertreter 1977 bei Hornbach seine Karriere. Dort lernte er das Unternehmen von Grund auf kennen: als Marktleiter, später in der Zentrale, schließlich in Spitzenfunktionen der Hornbach Holding und der Hornbach Immobilien AG. Unter seiner Verantwortung wuchs die Zahl der Märkte von einst zehn auf über hundert im In- und Ausland. Nachdem der damalige Vorstandsvize dem Baumarkt-Konzern 2008 den Rücken gekehrt hatte, übernahm Zimmerle die Leitung des Immobiliengeschäfts beim Möbel-Giganten Krieger, ehe er sich im Ruhestand Projekten in der Heimat widmete.

Eduard Zimmerle (links) mit Politikvertretern beim Spatenstich für den Hornbach-Baumarkt in Oggersheim 1998. ArchivFoto: RHP

Eine alte Schule wird zum Herzensprojekt

In Annweiler wurde die ehemalige Berufsbildende Schule zu seinem Vermächtnis. Gemeinsam mit seiner Frau Gisela Monika Zimmerle, selbst bekannt als engagierte Kommunalpolitikerin, hatte er das Gebäude gekauft und saniert. Doch viel Zeit blieb dem Ehepaar nicht mit seinem Herzensprojekt. 2019 starb die Liebe seines Lebens nach 55 gemeinsamen Jahren mit zwei Söhnen und sechs Enkeln.

Eduard Zimmerle mit seine Frau Gisela Monika Zimmerle vor ihrem Ruhestandsprojekt. Die alte Schule wurde ihr Wohnhaus und soll nun eine Kita werden. ArchivFoto: van

Zuletzt hatte Zimmerle, bereits gesundheitlich mitgenommen, erneut geheiratet. Er hinterlässt Ehefrau Svitlana mit ihrer Familie, „die mich selbstlos auf meinem letzten Weg begleiteten“, wie er selbst schrieb. Noch vor seinem Tod hatte er seinen letzten „Immobilien-Deal“ unter Dach und Fach gebracht: Aus der alten Schule soll ein neuer Kita-Standort werden, den die Stadt dringend benötigt.

Die Trauerfeier für Eduard Zimmerle ist am Samstag, 14. März, um 11 Uhr in der katholischen Kirche St. Josef in Annweiler.