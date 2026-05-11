Der Ehrenbürger von Hochstadt, Werner Ehli, ist kürzlich im Alter von 92 Jahren gestorben. Er galt im Dorf als Urgestein und war weit über die Grenzen seines Heimatdorfes bekannt. Insgesamt war Ehli 40 Jahre lang im Gemeinderat, und zwar von 1960 bis 2000. 1965, also bereits mit 31 Jahren, wurde der Landwirt Bürgermeister von Niederhochstadt. Seine Aufgabe bestand auch darin, sein Dorf mit dem benachbarten Oberhochstadt politisch zu vereinen, das war im Jahr 1969. Später, 1974, wurde er Bürgermeister der neuen Gemeinde Hochstadt. Ehli gehörte auch zu den Gründervätern der Verbandsgemeinde Offenbach. Das Amt des Ersten Beigeordneten der VG übte er ab 1974 insgesamt 15 Jahre aus. Seine Leidenschaft aber galt der Musik. Er war von 1950 bis 2014 Sänger im Männerchor 1864, war dort 19 Jahre Vorsitzender, später Ehrenvorsitzender. Bis vor rund zwei Jahren war Ehli auch Mitglied des Spielmannszuges beziehungsweise der Blaskapelle „Houschder Knepp“. Er war zudem Gründungsmitglied der VfB-Tischtennisabteilung 1949. Die Flurbereinigung lag ihm als Vorsitzender der Aufbaugemeinschaft von 1995 bis 2006 am Herzen. Der Verstorbene wird am Dienstag, 12. Mai, 14 Uhr, auf dem Friedhof im Unterdorf im Grab seiner im vergangenen Jahr verstorbenen Frau Hilde beigesetzt.