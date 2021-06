„Maßstäbe gesetzt“ titelte die RHEINPFALZ zu Helmut Geilers 75. Geburtstag. Am vergangenen Samstag ist der ehemalige Ortsbürgermeister von Ilbesheim im Alter von 88 Jahren gestorben, wie die Verbandsgemeinde Landau-Land mitteilt.

Als Geiler 1999 in den politischen Ruhestand ging, war er fast 30 Jahre Mitglied im Gemeinderat, 15 Jahre Ortschef und 27 Jahre Mitglied im Verbandsgemeinderat Landau-Land. Der Winzer, Obstbrenner und passionierte Jäger fand seine politische Heimat in der SPD und wurde 1970 erstmals in den Gemeinderat gewählt. 1984 wurde er zum Ortschef gewählt. Geiler sei ein Freund klarer Worte gewesen, auf sein Wort sei Verlass gewesen, heißt es in dem Nachruf der Verbandsgemeinde. Der Mensch sei ihm immer wichtiger als die Partei gewesen, unvergessen sein freundschaftliches Verhältnis zu seinem Beigeordneten Dieter Leiner (CDU).

Ilbesheim trägt bis heute Geilers Handschrift. Zu den Meilensteinen zählen die Vollendung des Neubaugebiets „Auf der Mauer“ sowie die Neubaugebiete „In den Mönchswiesen“, „Im Brühl“ und „Am Pfaffenborn“. Mit seinem Namen eng verbunden sind auch die Gemeindepartnerschaften mit Breitenbach in Thüringen und Chavot-Contur in der Champagne. Für sein politisches Lebenswerk und sein gesellschaftliches Engagement erhielt Geiler die Landesehrennadel.