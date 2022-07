Die Nachfrage nach Baumbestattungen auf dem Edenkobener Friedhof steigt. Allein in diesem Jahr machen sie ein Drittel der 37 Bestattungen aus, wie die Verbandsgemeinde-Verwaltung mitteilt. Auch von der Möglichkeit, ein Baumbestattungsgrab zu Lebzeiten zu kaufen, wird Gebrauch gemacht. Die Kosten liegen bei 1200 Euro bei einer Ruhe- und Nutzungsfrist von 20 Jahren. Dies ist erst seit Frühjahr möglich, nachdem die Satzung geändert wurde. Es hat sich bezahlt gemacht, diese Bestattungsform anzubieten, sagt die zuständige städtische Beigeordnete Helga Vogelgesang. Auch weil Angehörige dadurch vor Ort eine Alternative zu Friedwäldern haben. Baumbestattungen gibt es in Edenkoben seit dem Jahr 2017, nach einigen Neupflanzungen stehen aktuell 31 Bäume, darunter Douglasien und Vogelkirschen, mit je zwölf Urnenplätzen für diese Bestattungsform zur Verfügung. Für die Herstellung des gesamten Baumbestattungsfeldes wurden nach Angaben der Verwaltung rund 136.800 Euro investiert. Dafür wurden die Flächen im westlichen Teil der Anlage komplett umgestaltet. So wurde dort bereits im Herbst vergangenen Jahres eine zum Verweilen einladende Andachtsfläche mit Sitzbänken geschaffen.