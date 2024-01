Rund eine Million Megawattstunden (MWh) Wärme und mehr als 400.000 Megawattstunden elektrischen Strom verbrauchen die Haushalte, Unternehmen und Kommunen im Landkreis Südliche Weinstraße jährlich. Und die Nachfrage nach erneuerbaren Energien steigt.

Zu diesem Schluss kommt zumindest der SÜW-Klimaschutzmanager Philipp Steiner in seinem Bericht für das vergangene Jahr. Die Zeiten der „unsichtbaren Energie“ seien demnach vorbei. „Die spürbaren Folgen der Erderwärmung und die Folgen der Abhängigkeit fossiler Importe bewirken offenkundig ein Umdenken“, so Steiner. „Die Zahlen zeigen deutlich, dass die erneuerbaren Energien immer mehr an Bedeutung gewinnen in unserem Landkreis“, meint Landrat Dietmar Seefeldt dazu. Insbesondere beim Photovoltaik-Ausbau gebe es im Kreis einen beachtlichen Trend nach oben.

Die Ausbaurate von Photovoltaik (PV) hat sich laut dem Jahresbericht im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdoppelt: 1500 Photovoltaikanlagen mit rund 17 Megawattpeak Leistung (17.000 Kilowatt) wurden allein im Jahr 2023 im Landkreis installiert. Insgesamt erzeugen hier Anlagen mit insgesamt 120.000 Kilowattpeak Leistung rund 110.000.000 Kilowattstunden Sonnenstrom im Jahr – das entspricht dem Stromverbrauch von 30.600 Haushalten und einem rechnerischen Drittel des gesamten Strombedarfs im Landkreis Südliche Weinstraße.

Windenergie wird ausgebaut

„Möglich machen das die Kommunen, die die Energiewende vor Ort unterstützen sowie unsere Bürgerinnen und Bürger, die ihr Hausdach oder ihren Balkon mit Photovoltaik ausgestattet haben. Und auch die Unternehmen im Landkreis, die auf ihren Dächern große Anlagen mit 500 Kilowattpeak Leistung errichtet haben, wie etwa Hornbach in Bornheim und das Einrichtungshaus Weber in Herxheim“, so Steiner. Es sei dennoch viel Potenzial auf den Dächern vorhanden. Die Südliche Weinstraße und die gesamte Region brauche jedes Modul, um energieunabhängig zu werden und leistungsfähig zu bleiben. 16 Windräder mit insgesamt 39 Megawatt (MW) Leistung produzieren derzeit rund 100.000 Megawattstunden Windstrom im Landkreis SÜW. In den kommenden Jahren seien weitere Windprojekte zu erwarten, die den Anteil erneuerbaren Stroms in der Region deutlich erhöhen würden. Auch das Repowering – also die „Kraftwerkserneuerung“ bestehender Windstandorte – bei der die Leistung erhöht wird, sei dabei ein Thema.

Immer mehr Elektroautos

Die Verbandsgemeinden im Landkreis Südliche Weinstraße haben Förderanträge beim Bund gestellt, um die Wärmeversorgung ohne Öl und Gas anzupacken. Die sogenannte „Kommunale Wärmeplanung“ zeige auf, was vor Ort sinnvoll und machbar ist, wie der Klimaschutzmanager erklärt. Im Landkreis werden zudem immer mehr elektrisch betriebene Zweiräder und Elektroautos gezählt. Von im Jahr 2023 rund 118.000 im Landkreis gemeldeten Fahrzeugen sind heute rund 6000 elektrisch oder hybrid betrieben. „Rein rechnerisch zeigt das aktuelle Wachstum an, dass bis 2030 die meisten unserer Fahrzeuge elektrisch betrieben werden könnten – selbst ohne die kürzlich gestrichene Umweltbonus-Förderung“, lautet das Fazit von Steiner dazu.