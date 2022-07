Nach zwei Jahren Corona-Pause konnte eine Delegation aus Annweiler nun wieder die französische Partnerstadt Ambert besuchen. Seit Längerem wieder konnten auch zahlreiche Schüler an der Fahrt teilnehmen. „Wir wollen jungen Menschen eine Möglichkeit geben, dass Freundschaft in Europa und der Welt über alle Grenzen hinweg erlebt und gelebt werden kann“, sagen die Vorsitzenden des Freundeskreises, Heini Bäcker und Birgit Strehlitz-Runck. Vor Ort stand der Austausch mit den französischen Schülern und Freunden im Vordergrund. Auch Besichtigungstouren etwa in der örtlichen Käserei standen auf dem Programm. Höhepunkte waren der Besuch der Sonderausstellung „34 Jahre Freundschaft“ im Rathaus und die Abschlussfeier in der Nähe des Triebwerksmuseums.