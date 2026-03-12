Nach langem Ringen startet der Bau der neuen Festhalle in Offenbach. Sie soll den Vereinen ein modernes Zuhause bieten. Doch die Verantwortlichen brauchen eines: Geduld.

Mehr als 100 Mal haben politische Gremien der Gemeinde Offenbach über den Bau der neuen Festhalle beraten. Das jedenfalls konnte Ortsbürgermeister Simon Wingerter ( FWG) recherchieren. Es gab schon Gespräche, da war er selbst noch nicht im Gemeinderat.

Bis zur Einweihung dauert es eine Weile

Die Planungen begannen nämlich bereits vor neun Jahren. Das Projekt ist zwar trotz der vielen Debatten noch nicht abgeschlossen, dafür wird es aber nun sichtbare Veränderungen im Queichquartier gegenüber dem Rathaus geben. Die Verantwortlichen, allen voran die Vereine, müssen sich „nur“ noch zwei Jahre gedulden – wenn alles gut läuft. Mitte 2028, so die Angabe des Planungsbüros, soll die Einweihung sein.

Immerhin wurde nun mit dem symbolischen Spatenstich der nächste Meilenstein erreicht, nachdem sich die Gemeinde Anfang 2025 über die Baugenehmigung und im Herbst desselben Jahres über die Landesförderung in Höhe von rund drei Millionen Euro freuen konnte. Ein stolzer Betrag. Die Gemeinde muss aber mehr als das Doppelte aufbringen, um das Projekt zu verwirklichen. Die Gesamtkosten werden mit elf Millionen Euro beziffert.

Ein Neubau, drei Baukörper

Doch dieses Geld ist es der Gemeinde wert, um den Vereinen ein neues Zuhause geben zu können. Wie Projektleiter Richard Kindsvater vom Planungsbüro Werkgemeinschaft Landau informierte, werden sie – ob Turnverein, Landfrauen oder Gesangsverein – eigene Räume in dem zweiteiligen Neubau haben. Diese werden sich in einem eigenen zweigeschossigen Baukörper befinden und dank eines vorgesehenen Aufzugs barrierefrei zugänglich sein. Zudem werden die Vereine bei Veranstaltungen mit Publikumsverkehr eine Küche und eine separate Ausgabe nutzen können. In dem anderen großen Baukörper ist die eigentliche Festhalle, die für rund 350 Personen bestuhlt werden kann. Der Technikraum befindet sich hinter der Bühne, sodass die Akteure bei einem Auftritt nicht durch den Saal gehen müssen. Verbunden werden die beiden Baukörper durch ein Foyer.

Auf Umweltgedanken wird Wert gelegt

Das Gebäude, das draußen über Arkaden verfügen soll, wird vom Konrad-Lerch-Ring aus zugänglich sein. Aus Umweltschutzgründen werde der Neubau vorwiegend in Holzbauweise ausgeführt. Aus Brandschutzgründen gehe es aber nicht ohne Massivbauteile.

Wingerter erinnerte beim Spatenstich daran, dass man um jeden Quadratmeter förmlich kämpfen musste, um dem Land ein förderfähiges Projekt vorlegen zu können. So habe sich das Ganze zu einer zähen Angelegenheit entwickelt. Zwei Wirtschaftlichkeitsprüfungen waren vonnöten, um den Neubau gegenüber einer Sanierung der bestehenden Turn- und Festhalle in der Essinger Straße zu rechtfertigen. Zur Erinnerung: Der Altbau ging Ende 2014 für 300.000 Euro in das Eigentum der Gemeinde über. Schon damals war die Notwendigkeit einer Sanierung gesehen worden. 2017 stand dafür eine Kostenschätzung von anderthalb bis zwei Millionen Euro im Raum.

Zwei Zuschussanträge nötig

Als die Gemeinde alle Bedingungen für ein förderfähiges Projekt erfüllt hatte, musste der nächste Rückschlag hingenommen werden: Der erste Zuschussantrag wurde abgelehnt. Weil nicht genug Mittel im Fördertopf waren, mussten die Projekte in der Region priorisiert werden. Erst im zweiten Anlauf, also ein Jahr später, gab es die Förderzusage. Danach musste noch beim Landkreis SÜW hinsichtlich der Parkplatzregelung Überzeugungsarbeit geleistet werden. Es mussten schließlich keine neuen Stellplätze geschaffen werden, weil es im Umfeld des Neubaus ausreichend Parkmöglichkeiten gibt.

Diese Verzögerungen ließen das Vorhaben am Ende teurer werden, da mit der Zeit auch die Baukosten gestiegen waren. Immerhin: Beim Bau der neuen Turnhalle schräg gegenüber ist der seltene Fall eingetreten, dass die tatsächlichen Kosten rund 20 Prozent geringer sind als erwartet. Das betonte Wingerter beim Richtfest, das kürzlich gefeiert wurde.