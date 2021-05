Touristen willkommen: Pünktlich zu Pfingsten dürfen sie in der Südpfalz wieder Unterkünfte buchen. Im Kreis Südliche Weinstraße dabei früher als in Landau, da sich die Infektionslage dort etwas schneller entspannt hat. Die Gastgeber freuen sich, stehen aber auch vor Herausforderungen – beim Frühstück zum Beispiel.

Das Pfingstwochenende steht vor der Tür und bringt fürs Gastgewerbe eine Perspektive mit. Südpfälzer Hoteliers, Ferienwohnungsbetreiber und Co. können optimistisch auf das verlängerte Wochenende und die darauffolgende Ferienzeit sehen. „Die Stimmungslage in der Hotellerie und Gastronomie ist grundsätzlich sehr positiv“, sagt die Geschäftsführerin des Vereins Südliche Weinstraße, Uta Holz. „Die meisten Betriebe würden lieber heute als morgen öffnen. Es gibt aber auch ganz viele Fragen, sowohl von Betrieben als auch von Gästen.“

Es lohnt sich generell, die Inzidenzwerte im Auge zu behalten, welche die Zahl der Neuinfektionen binnen sieben Tage wiedergibt. An fünf Werktagen muss dieser unter 100 bleiben, dann können wieder Schlafplätze reserviert werden. Steigt der Wert nicht über 100, wäre der erste mögliche Öffnungstag im Kreis SÜW am Donnerstag, in Landau am Pfingstsonntag.

Vorbereitungen laufen schon

Das freut unter anderem Rudi Berger, Besitzer einer Ferienwohnung in Bad Bergzabern: „Die Rechnung ist schon etwas kompliziert. Aber wir wissen jetzt zumindest, wann wir öffnen dürfen, wenn es so weiter geht.“ Dementsprechend laufen auch die Vorbereitungen. Das Prozedere kennen Berger und seine Familie schon aus dem vergangenen Jahr. „Wir haben alle nötigen Hygienemaßnahmen ergriffen und sind bereit. Anfragen haben wir mehr als genug“, sagt Berger.

Geändert habe sich an der Wohnung im Vergleich zum Vorjahr nichts. „Sie stand die ganze Zeit leer. Im Herbst konnte ich sie lediglich zweimal für eine Geschäftsreise vermieten. Wir sind froh, dass wir mit der neuen Verordnung nun einen Schritt weiter sind.“

„Urlaubssaison kommt ins Rollen“

Obwohl die beiden Ferienwohnungsbesitzer Heidi und Armin Köpnick aus Edesheim geimpft sind, heißt es sowohl für die beiden als auch für die Gäste ihrer beiden Ferienwohnungen „Spatzennest“: Masken tragen und Abstand wahren, wenn sie miteinander ins Gespräch kommen. Die Schlüsselübergabe läuft allerdings kontaktlos ab. Deshalb braucht es auch keine negativen Corona-Tests.

Die Zimmer sind für die nächsten beiden Wochenenden ausgebucht, berichten die Köpnicks. „Die Urlaubssaison kommt so langsam ins Rollen. Wir haben letzte Woche den Frühjahrsputz gestartet und alles auf Hochglanz gebracht. Die Gäste buchen manchmal von heute auf morgen. Darauf müssen wir vorbereitet sein“, sagt Heidi Köpnick, die in den vergangenen Monaten nur ein paar Geschäftskunden in ihren Wohnungen unterbringen konnte.

Was Hotelbetreiber erwartet

Mehr los war zuletzt bei Amelie Hotel und Apartments am ehemaligen Landesgartenschaugelände in Landau. Aber auch dort haben seit November nur Geschäftsreisende genächtigt, was laut Betriebsleiter Patrick Scherer zu einer Umverteilung der Übernachtungszahlen führte. „Durch die Geschäftsreisen waren wir unter der Woche gut gebucht, mehr als am Wochenende“, sagt er.

Die Inzidenzzahlen spielten dem Hotel nicht ganz in die Karten, da das Pfingstwochenende in Landau nicht komplett genutzt werden könne. Hinzu käme, dass Touristen momentan noch vorsichtig seien bei Buchungen. Das Hotel bereitet sich dennoch auf potenzielle Gäste am Pfingstsonntag vor. „Wenn sie wissen, dass sie kommen dürfen, könnte es natürlich auch einen Ansturm geben“, sagt Scherer.

Laufwege müssen neu gestaltet werden

Dieser würde den Gastbetrieb vor größere Herausforderungen stellen. Zum einen müssten die Mitarbeiter geschult werden, darauf zu achten, nur Gäste mit negativem Schnelltest oder gültigem Impfnachweis ins Hotel zu lassen. Auch die Gestaltung der Laufwege und des Hygienekonzepts müsse an eine höhere Anzahl an Gästen angepasst werden. „Außerdem müssen wir uns beim Frühstück nach wie vor an die aktuellen Regelungen halten und können unser Buffet nicht wie vor der Pandemie gewohnt anbieten. Jedoch zeigen die Gäste viel Verständnis, das hilft uns in der schwierigen Situation“, sagt Scherer.

Negative Corona-Tests oder Impfnachweise braucht es auch nicht bei Camping- und Wohnmobilstellplätzen. Wer also zum Beispiel auf den Campingplatz im Klingbachtal in Billigheim-Ingenheim möchte, muss dort lediglich die Nächte buchen – allerdings erst nach dem langen Pfingst- beziehungsweise dem Fronleichnamwochenende. Der Campingplatz ist nämlich ausgebucht. „Ich habe die Anfragen nicht gezählt, aber sie sind schon enorm hoch. Eigentlich bräuchte ich jemanden in der Rezeption, der nur die Anfragen abarbeitet“, sagt Marcus Wirth.

Was in der Zwischenzeit gemacht wurde

Der Campingplatzleiter sieht sich und sein Team für den großen Ansturm gewappnet. „Die Herausforderungen sind nicht höher als sonst zu den Maifeiertagen. Die Umsetzung der Corona-Regeln ist seit vergangenem Sommer ja auch schon Routine“, sagt er. Das Campingplatzteam habe die freie Zeit genutzt, um Instandhaltungsarbeiten zu erledigen und sich um die Grünpflege zu kümmern.

Wie in anderen Branchen kann auch das Gastgewerbe nicht lange vorausplanen, sondern muss die Infektionszahlen stetig im Blick haben. Ist die Sieben-Tage-Inzidenz nach der Wiedereröffnung drei Tage über 100, tritt die Bundesnotbremse wieder in Kraft. Für die Innengastronomie gilt der Stufenplan des Landes. Ab 21. Mai ist sie ab einer Inzidenz unter 50 erlaubt, ab 2. Juni bei einer Inzidenz unter 100.