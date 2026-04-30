Wegen eines Software-Ausfalls ist aktuell kein Service in der Kfz-Zulassungsstelle in Landau möglich. Das hat die Kreisverwaltung SÜW, die die Dienste auch für die Stadt Landau anbietet, am Donnerstagmorgen mitgeteilt. Die technischen Probleme führen dazu, dass Bürger aktuell weder vor Ort im Kreishaus noch online Kfz-Angelegenheiten erledigen können. Die Kreisverwaltung führt den Ausfall auf das neue Programm zurück, das seit seiner Einführung vor etwa einer Woche nicht einwandfrei läuft und dadurch für Verzögerungen bei der Bearbeitung der Anliegen gesorgt hat.

Kreis: Auch für Behörde nicht zufriedenstellend

Nun ist das System komplett lahmgelegt worden, wobei die softwarebedingten Probleme alle anderen Zulassungsstellen in Deutschland beträfen. Diese sollen nach dem Update mehr Online-Dienste ermöglichen. So sei jedenfalls der Kenntnisstand der Kreisverwaltung.

„Auch für die Behördenleitung sowie die Mitarbeitenden ist die Situation sehr unzufriedenstellend. Da sich die Kreisverwaltung SÜW weder die verwendete Software noch den Dienstleister selbst aussuchen konnte, sondern entsprechende Vorgaben umsetzt, ist die Behörde davon abhängig, dass der externe, kommunale Dienstleister die technischen Probleme schnellstmöglich behebt“, heißt es in der Presseerklärung.