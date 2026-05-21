Sechs Jahre lang wurde an der Planung getüftelt, nun wird die Kita in Roschbach tatsächlich erweitert. Zuletzt wurde die Debatte zum Bauprojekt von Nebengeräuschen begleitet.

Als die Kita-Erweiterung in Roschbach erstmals zur Sprache kam, war Marco Brutscher noch kein Ortsbürgermeister, die Einrichtung war noch in katholischer Hand und ein Halbtagsplatz in einer Kindertagesstätte war noch üblich. Das war im Jahr 2019.

Kita-Leiterin Anja Besenbeck mit den Verantwortlichen der drei Gemeinden Gleisweiler, Roschbach und Flemlingen. Foto: Ali Reza Houshami

Inzwischen hat die Gemeinde die Trägerschaft der Einrichtung übernommen, was laut Brutscher länger dauerte als gedacht. Das wiederum verzögerte den Baustart. Auch erhielt man vor Kurzem die Zusage aus Gleisweiler, dass die Gemeinde ihre Kinder künftig in die Kita nach Roschbach schicken möchte und nicht mehr nach Frankweiler. Dies schmeckte manchen Gleisweilerer Eltern nicht, weshalb es dazu zuletzt kritische Anmerkungen gab. Auch weil finanzielle Gründe ausschlaggebend dafür waren, sich umzuorientieren.

Platz für bis zu 70 Kinder

Roschbach dagegen ist froh über den Zuwachs, weil sich die Arbeiten nun umso mehr rentieren. Wird man doch nach der Baumaßnahme ausreichend Platz im Haus haben, um mehr Kinder versorgen zu können. Bis zu 70 Mädchen und Jungen sollen vor Ort betreut werden können, und zwar nach den Vorgaben des Landes. Diese wurden zuletzt im Sommer 2021 angepasst. Sie garantieren Eltern unter anderem eine durchgehende Betreuung und Verpflegung ihrer Sprösslinge und waren der Grund dafür, dass Kita-Erweiterungen wie in Roschbach sowie Um- und Neubauten landauf landab erst in Gang gesetzt wurden.

Roschbach profitiert auch in finanzieller Hinsicht von der neuen Kooperation mit Gleisweiler, vorbehaltlich der Zustimmung des Jugendhilfeausschusses des Landkreises. Denn die Gesamtkosten in Höhe von 1,5 Millionen Euro werden auf mehr Schultern verteilt. Etwa die Hälfte davon tragen der Kreis SÜW und das Land durch ihre Zuschüsse, den Rest sowie die folgenden Betriebskosten teilen die Gemeinden Roschbach, Gleisweiler und Flemlingen untereinander auf.

Mehr Platz eingeräumt als anfangs gedacht

Wenn es nach der Gemeinde Roschbach gegangen wäre, wäre die Erweiterung der Kita etwas kleiner ausgefallen. Weil die Kreisverwaltung aber bei der Planung – mit Blick auf die Entwicklung der Kinderzahlen – dazu anregte, bei dem Projekt eine Nummer größer zu denken, wurde der Kita mehr Platz eingeräumt. Platz, den man aktuell benötigt. Um die etwas mehr als 60 Mädchen und Jungen betreuen zu können, musste vor einiger Zeit ein Container als Provisorium angeschafft werden. In dem befindet sich der Turnraum der Kleinen, weil die frühere Bewegungsfläche im Haus für eine Gruppe freigeräumt werden musste.

Die Baustelle soll laut Angaben des Architekturbüros Rheinwalt bis Frühjahr 2027 abgeschlossen sein. Nach Ende der Erweiterung werden zudem Bodenschwellen in der Nähe der Kita montiert, um auch dort Autofahrern den Übergang in den verkehrsberuhigten Bereich signalisieren zu können. Abgesehen von der Beschilderung können sie dies bislang nur am Straßenbelag erkennen, der sich optisch unterscheidet. Am anderen Ende des verkehrsberuhigten Bereichs, der das benachbarte Wohngebiet mit einschließt, sind die Bodenschwellen bereits vorhanden.