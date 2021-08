Zwar fiel die Freimersheimer Kerwe coronabedingt aus, es soll trotzdem ab Freitag an die alte Tradition der Nach-Kerwe angeknüpft werden. Livemusik gibt es am Freitag und Samstag jeweils ab 20.30 Uhr. Am Sonntag um 10.30 Uhr wird zu einem ökumenischen Fest-Gottesdienst eingeladen. Bei Regen wird der Gottesdienst in die Kirche verlegt. Um die coronabedingten Auflagen einhalten zu können, dürfen nur Geimpfte, Genesene oder negativ Getestete eingelassen werden. Zugänge zum Dorfplatz sind in der Kirchstraße am Eingang des Fußweges und in der Hauptstraße direkt am Platz. Das DRK wird an allen drei Tagen für jeweils zwei Stunden mit einer Teststation vertreten sein. Das Programm gibt es online unter www.freimersheim.de.