Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Am 18. Januar 2021 zogen die ersten „Bewohner“ in die neu gebaute Kita „Wiesenwichtel“ in Edesheim ein. Coronabedingt wurde die offizielle Einweihungsfeier immer wieder verschoben. Am Samstag war es dann aber endlich so weit.

In der Einrichtung werden 50 Kinder aus Edesheim, Großfischlingen und Weyher in zwei altersgemischten Gruppen betreut. Dies ist schon besonders, wenn man berücksichtigt, dass auch vier