Die Kalmithalle kann nach den Sommerferien wieder für den Vereinssport genutzt werden. Das hat der Maikammerer Ortsbürgermeister Karl Schäfer (CDU) mitgeteilt.

Nach einem Gespräch Anfang Juni habe er sich nochmals mit Vertretern des TV Maikammer und des TuS Maikammer sowie dem Beigeordneten Klaus Humm getroffen. Dabei sei vereinbart worden, dass die Halle nach den Sommerferien für alle Abteilungen der Vereine geöffnet werden kann. Voraussetzung dafür ist, dass diese sich an ein klar definiertes Nutzungs- und Hygienekonzept halten. Die Abteilungs- und Übungsleiter sollen nach Aussage des Vorsitzenden des TV Maikammer, Manfred Schwaab, auf die Einhaltung dieses Konzeptes verpflichtet werden. Ansonsten könne der jeweiligen Abteilung keine Nutzung genehmigt werden.

Die Tischtennisabteilung des TuS Maikammer nutzt die Halle bereits testweise, nachdem eine Abstimmung des Hygienekonzeptes mit dem Gesundheitsamt erfolgt ist. Die Ortsgemeinde werde mit den Vereinen eine Haftungsausschlussvereinbarung abschließen, heißt es weiter in einer Pressemitteilung. Ortsbürgermeister Karl Schäfer appelliert an alle Sportler, sich streng an die Vorgaben zu halten, um sich selbst und andere Nutzer nicht zu gefährden.