Seit Tagen steht Daniel Fischers Telefon nicht mehr still. Mehr als 500 Nachrichten flatterten dem Gewinner der perfekten Dinner-Runde in die Mailbox, seitdem die Pfälzer Staffel auf Vox auf Sendung ging. Und plötzlich wurd sogar der Brezelkauf zum Ereignis.

„Nicht nur Freunde und Bekannte haben sich gemeldet, auch Leute, die ich überhaupt nicht kannte, haben mir auf Social Media gratuliert“, berichtet der 35-jährige Rülzheimer Daniel Fischer überwältigt. Die größten Fans des passionierten Hobbykochs jedoch sind seine Eltern, sein Bruder und dessen Freundin, die übrigens einen kleinen Auftritt in Fischers Folge hatte. Keine Frage, dass der frischgebackene Kochshow-Sieger auch genau mit diesen vier Menschen jeden Abend vor dem Fernseher saß. Dabei wurde nicht nur viel diskutiert, sondern auch gut gegessen. Die Eltern kredenzten nämlich jeden Abend, dem Anlass angemessen, ein Drei-Gänge-Menü. „Punkte wurden übrigens auch vergeben“, verrät Fischer lachend, genau wie im echten perfekten Dinner. Obgleich der Ausgang der Show für ihn natürlich keine Überraschung war, fieberte er der Ausstrahlung dennoch nervös entgegen. Genau wie der gemeine Fernsehzuschauer hatten nämlich auch Fischer und seine vier Mitstreiter keinen blassen Schimmer davon, was der Sender aus circa 60 Stunden Filmmaterial ausgewählt hatte.

Mit dem Resultat war Fischer jedoch sehr zufrieden, so wie anscheinend auch die übrigen Menschen vor dem Bildschirm. Welche Freude sein Auftritt sogar völlig Fremden gemacht hatte, wurde ihm aber erst am Samstag beim Brezeln Kaufen so richtig klar. „Plötzlich bedankt sich die Verkäuferin bei mir und sagt: Daniel, Du hast mir so eine schöne Woche geschenkt“, erzählt der Rülzheimer sichtlich gerührt. Danach wurde flugs noch eine Flasche Sekt hervorgezaubert und mit den übrigen Kundinnen angestoßen.

Den Gewinnerkoch kann man buchen

Wer von dem Gewinnerkoch nicht genug kriegen kann, kann ihn – wenn Corona irgendwann der Vergangenheit angehört – auch buchen. Für Events, Kochkurse oder private Feiern. Auf seiner neuen Homepage www.pfaelzer-gaumen-glueck.net verrät er außerdem auch ein paar Rezepte.

Und vielleicht, verrät er, könne man die fünfköpfige Dinner-Truppe demnächst auch wieder im Fernsehen bewundern. Diesmal aber nicht als Kontrahenten, sondern als Team. Bei „Grill den Henssler“ haben sie sich beworben und sind in die engere Auswahl gekommen. Da heißt es also Daumen drücken für die Fernsehkarriere der fünf Pfälzer. Dann kann das Publikum vielleicht auch bald den stressresistenten Landauer Eventmanger Dennis Stöckl wiedersehen, der mit dem klitzekleinen Unterschied von nur einem Punkt, auf Platz zwei landete. Ebenso wie die Neustädter Frank Neumaier und Janina Klein und die Eschbacherin Yamuna Mohl. Nur den Wellness-Genuss-Urlaub im Bayerischen Wald, den Fischer sich nach Corona von seinem Preisgeld gönnen will, wird er wohl ganz ohne Kameras und ohne seine neuen Koch-Freunde antreten.