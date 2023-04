Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Während die Erweiterung des Jugendstilhotels Trifels Fahrt aufnimmt, haben sich die anderen beiden Hotelprojekte in Annweiler vorerst zerschlagen. Beide Investoren sind abgesprungen. Wie soll der Übernachtungstraum doch noch verwirklicht werden?

Sommer 2020. Die Stadtspitze schwelgte in großen Hotel-Visionen. Annweiler habe zwei Investoren an der Angel, einer plane ein Wellness-Hotel am Rande des Kurparks, ein anderer einen Komplex aus Zwei-Sterne-Hotel und Seniorenresidenz auf dem Gelände des Trifelsstadions.