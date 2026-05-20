Kaum ist die zehnwöchige B10-Tunnelsperrung vorbei, rollt rund um die Bundesstraße schon die nächste Sperrwelle an – diesmal auf der Weinstraße. Den Anfang macht ab Montag, 8. Juni, der Abschnitt zwischen Leinsweiler und Ranschbach. Dort wird die Fahrbahn erneuert, zudem der Radweg bei Ranschbach saniert. Die Arbeiten sollen bis Mitte August dauern. Die Landstraße wird dafür voll gesperrt, der Verkehr über Annweiler, die B10 und B48 umgeleitet. Sprich: Aus 2 Kilometer Direktweg wird dann eine 18-Kilometer-Umleitung. Für Radfahrer wird eine Umleitung über Wirtschaftswege ausgeschildert.

Und dabei bleibt es nicht. Im Anschluss wandert die Baustelle auf der Weinstraße weiter: Zwischen Birkweiler und Albersweiler wird ab Mitte September saniert, zunächst vom Bahnübergang bis zur Zufahrt zum Gartencenter. Danach folgen die Abschnitte bis zur Kolchenbachstraße und weiter bis zur Bushaltestelle Weinstraße in Albersweiler. Diese Arbeiten sollen bis November dauern. Im Frühjahr 2027 ist dann noch die Ortsdurchfahrt Leinsweiler dran.