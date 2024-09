Der Pfälzerwald ist zu jeder Jahreszeit ein dankbares Motiv für Fotografen. Traumhafte Ansichten über die Baumwipfel hinweg, wie etwa auf den Asselstein bei Annweiler (Foto), oder detaillierte Nahaufnahmen – aus jedem Blickwinkel ist das größte zusammenhängende Waldgebiet Deutschlands einzigartig. Das wissen auch die Naturfotografinnen und -fotografen des Heimatlichter-Netzwerks. Ab Sonntag, 6. Oktober, zeigen sie im Kreishaus der Südlichen Weinstraße in Landau die Fotoausstellung „Eine mystische Reise durch den Pfälzerwald“. Laut Ankündigung der Kreisverwaltung umfasst sie fast vierzig großformatige Werke. Die Vernissage ist am 6. Oktober, 11 Uhr. Bis einschließlich 5. November, außer am 1. November, ist die Schau montags bis mittwochs, 9 bis 12 Uhr und 14 bis 16 Uhr zu sehen, donnerstags, 9 bis 12 Uhr und von 14 bis 17 Uhr, sowie freitags, 9 bis 12 Uhr. Weitere Infos: www.heimat.co/mystischepfalz.