Die Deponie in Edesheim ist vor mehr als 20 Jahren stillgelegt worden. Das Gelände soll für nachhaltige Zwecke genutzt werden. Außen herrscht zwar Ruhe, doch im Inneren tut sich wohl noch was.

Mehr als zehn Jahre lang wurden Erdaushub, Hausmüll und Gewerbeabfälle auf der Deponie in Edesheim abgelagert. Im November 1987 änderte sich das. Dann kam ein „Deckel“ aus Bauschutt und Erdaushub drauf, ehe die Anlage 1994 still gelegt wurde. Es schlug die Zeit der Wertstoffhöfe und -wirtschaftszentren – wobei die Einrichtung in Edesheim anfangs als Abfallwirtschaftszentrum bezeichnet wurde. Ziel ist, Müll zu trennen und zu verwerten.

Das etwa zehn Hektar beziehungsweise 13 Fußballfelder große Deponie-Gelände wurde Jahre später rekultiviert. Es wurde profiliert, die Oberfläche wurde abgedichtet, zudem wurden Kunstoffdrainagen eingebracht. Maßnahmen, die laut Rolf Mäckel, dem Werkleiter des Eigenbetriebs Wertstoffwirtschaft (EWW), zum Schutz des Grundwassers ergriffen wurden. Und in naher Zukunft soll dort eine Freiflächen-Fotovoltaikanlage stehen. Sie soll so viel Strom erzeugen, dass der Verbrauch der umliegenden Ortschaften Edesheim, Knöringen und Roschbach abdeckt ist.

Was die Untersuchungen kosten

Die Planungen für dieses Projekt treibt der Landkreis SÜW seit einigen Jahren voran. In der Hoffnung, dieses Jahr die Baugenehmigung zu erhalten, um kommendes Jahr Spatenstich feiern zu können, so der realistische Zeitplan. Vorausgesetzt, der weitere Planungsprozess und die Auftragsvergaben verlaufen reibungslos.

Im Untergrund früherer Deponiegelände laufen in der Regel Fäulnisprozesse, die Gase produzieren, etwa Methan, welche aber nicht nach außen gelangen, wie Rolf Mäckel erklärt. Nun soll auf Beschluss des Werksausschusses geprüft werden, ob und wie viel Gas in Edesheim entsteht. Dafür soll ein Unternehmen aus Esslingen das Gas in einem Zeitraum von drei Wochen absaugen und die Werte ermitteln. Diese Untersuchung lässt sich der Kreis 18.500 Euro kosten. Die Hälfte des Betrages wird gefördert, teilt die Kreisverwaltung mit.

Wenn bestimmte Mengen an Gas produziert werden, könnte das Ingenieurbüro im nächsten Schritt eine containergroße Schwachgasanlage errichten und betreiben. Mit dieser können die entstehenden Gas kontrolliert abgefackelt werden. Auf Anregung des Werkausschusses werde auch geprüft, ob das Gas sinnvoll weiterverwendet werden könnte. Ob es sich rentieren würde, durch eine Wärmeauskopplung zum Beispiel das Betriebsgebäude des Wertstoffwirtschaftszentrum zu beheizen.