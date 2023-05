Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Waffenlieferungen bestimmen die aktuellen Schlagzeilen zum Ukraine-Krieg. Geraten Kinder, die mit ihren Müttern nach Deutschland flüchten mussten, darüber in Vergessenheit? Nicht in der Siebeldinger Grundschule. Dort lehrt eine gebürtige Kasachin, lange in Russland zu Hause, drei Mädchen aus der Ukraine die deutsche Sprache.

Musik ist die Welt der Elena Vinokurova, das Klavier ihre große Leidenschaft. Der Liebe wegen zog es die 49-jährige Musikwissenschaftlerin, die fast drei Jahrzehnte in Saratow, einer