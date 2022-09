Musik, die grenzüberschreitend Freiheit und Frieden fördern soll. Rund 60 Jugendliche spielen in einem trinationalen Orchester aus Polen, Frankreich und Deutschland als gemeinsames Ensemble Freiheitslieder.

Kreismusikleiter Adrian Rinck aus Landau und Matthias Bahr, Professor für Religionspädagogik und Menschenrechtsbildung in der Universität Koblenz-Landau haben das trinationale Projekt der Länder Polen, Frankreich und Deutschland 2019 ins Leben gerufen. Die erste Zusammenarbeit des Kammerorchesters aus der staatlichen Musikschule in Oswiecim, der staatlichen Musikschule Wissembourg und der Kreismusikschule Südliche Weinstraße fand am 8. Mai in Polen im früheren Auschwitz statt. Damals hatte sogar der polnische Staatspräsident Andrzej Dudka eine Grußbotschaft an die jungen Musiker aus den drei Nationen geschickt.

Laut Kreismusikleiter Adrian Rinck hat sich ein musikalisches „Weimarer Dreieck der Jugend“ im Frühjahr in Polen gebildet. Und genau dieser Zusammenhalt wird im Herbst an der Südlichen Weinstraße mit neuem Impuls gefüllt. Wieder international unter dem Motto „Youth. Europe. Music“ werden 60 Musiker im Alter zwischen 12 und 20 Jahren öffentliche Konzerte in Annweiler, Wissembourg und auf dem Hambacher Schloss spielen. Auf dem Programm stehen Freiheits- und Friedenslieder aus den drei Nationen, aber auch Musik aus dem Film Schindlers Liste und die Europahymne als Abschluss.

Weitere Projekte geplant

Adrian Rinck erklärt im Gespräch mit der RHEINPFALZ: „Wir wollen auch für die Zukunft Folgeprojekte entstehen lassen. Das heißt: Kontakt aufnehmen zu Musikschulen aus anderen Ländern. Transparenter Austausch fördert Sprache und Geschichte. Diese Arbeit sehe ich als Zukunft.“ Eine große grenzüberschreitende musikalische Weiterentwicklung gab es auch zwischen den Musikschulen von Wissembourg und Landau, erklärt Rinck. Beide Schulen haben sich zusammengeschlossen, um eine große Musikschule zu werden. In der Gegend einmalig.

Gefördert wurde das Projekt in Höhe von 120.000 Euro unter anderem vom Auswärtigen Amt/Kulturstiftung, des deutsch/polnischen Jugendwerks, ebenso wie des deutsch/französischen Jugendwerks. Das bisher größte und teuerste Projekt, so Rinck.

Die Arbeit an historischen und politischen Themen in Verbindung mit Musik sei das Ziel des interkulturellen Programms. Für die Musiker stehe aber auch ein Unterhaltungsprogramm an, unter anderem Besuche in Speyer, Bad Bergzabern oder Straßburg. Auch im Innenhof des Europäischen Parlaments wird eins der Konzerte stattfinden. „Und für ein Eis ist auch noch Zeit“, sagt Rinck.

Info

Die Konzerte finden am 15. September, im Festsaal des Hambacher Schloss um 18.30 Uhr, am 16. September, im Hohenstaufensaal Annweiler um 19 Uhr und am 17. September, im Kulturzentrum la NEF in Wissembourg um 19 Uhr statt. Der Eintritt ist frei. Auf dem Hambacher Schloss wird um vorherige Anmeldung per E-Mail an anmeldung@hambacher-schloss.de gebeten. Ebenso für das Konzert im Kulturzentrum la NEF unter www.nef-wissembourg.fr oder telefonisch unter +33 388941113.