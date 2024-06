Ein Winzerhof und fünf Weingüter im Laurentiusgarten laden am Wochenende anlässlich des Göcklinger Summer zum Verweilen und Genießen ein. Die Veranstaltung ist von Freitag, 21., bis Montag, 24. Juli. Am Rathausplatz werden die Weingüter Keller/Vera Keller Weine, Kuntz-Becker, Hohlreiter, Fischer-Brauner, Weinbau Jim Weis sowie der Verein Freundschaftskreis Soucy-Göcklingen sowie die Landjugend vertreten sein. Mit dem Weinprobierpass, an dem sich auch der Winzerhof Knauf beteiligt, kommen Weinliebhaber auf ihre Kosten. Dieser ermöglicht, die Göcklinger Winzer und ihre Weine näher kennenzulernen. Für zehn Euro gibt es fünf Proben. Für das kulinarische Angebot sorgen Unternehmer und Vereine aus der Umgebung. Musik gibt es ebenfalls. Zur offiziellen Eröffnung am Freitag, 19 Uhr, spielt die Göcklinger Musikkapelle. Ab 21 Uhr sorgen die „Woifeschdkänich“ für Stimmung. Am Samstag ab 20.30 Uhr lassen es „Flash K Swag“ krachen. Am Sonntag ab 11.30 Uhr geht es mit „Barrell Creepers Orchestra“ weiter. Nach dem Auftritt der Tanzgruppe „Move Makers“ der Tanzschule Mörzheim werden ab 17 Uhr „The Vineyard“ spielen. Am Montagabend ab 20 Uhr, zum Finale der vier Weinfesttage, tritt die Gruppe „Acoustic Creek“ auf.