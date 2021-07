Der Turn- und Sportgemeinde (TSV) Fortuna Billigheim-Ingenheim ergeht es wie so vielen anderen Vereinen auch. Sie musste ihre Jubiläumsfeier zum 100-jährigen Bestehen wegen Corona absagen. Kurzfrsitig hat der Verein nun den Termin des eigentlichen Weinfestes in Mühlhofen genutzt, um eine Jubiläumsmusikveranstaltung auf dem Sportgelände Billigheim auf die Beine zu stellen. Unter dem Motto „100 Jahre TSV Fortuna – Meets Südpfalz Rockt“ geht es von Freitag bis Montag in die Vollen. Am Freitag eröffnet ab 19 Uhr Saftwerk mit Deutschrock das Wochenende. Am Samstag, ebenfalls ab 19 Uhr, heizen The Bombshells ein. Zum Frühstück am Sonntag erwecken ab 10 Uhr Oliver Dums und Markus Rutz-Lewandowski eventuell noch müde Geister. Am Sonntag ab 18 Uhr tritt die Formation Tanzimpuls aus Mörzheim auf. Den Abschluss bilden am Montag ab 18 Uhr Die Dicken Kinder.

Die Abend-/Tageskasse ist für Kurzentschlossene jeden Tag geöffnet. Tickets und weitere Infos gibt es unter www.pfalzshow.de.